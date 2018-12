DJ Contest - New Faces on Decks

× Erweitern Bukowski DJ Contest

„Elektronische Musik reflektiert die Zeit, in der wir leben und es macht Spaß die Leute auf eine unvergessliche Reise zu schicken“. Das macht einen guten DJ aus! Du bist der Meinung, es ist die Zeit gekommen, dein Können im Club zu beweisen? Dann zeig uns, wie Du mit Andrea John & Freud Alkan die Tanzfläche rockst! Es gibt drei Playtimes, mit je 1ner Stunde zu gewinnen! Also - Hop, Hop, Hop: AB AN DEN MIXER! Einfach deinen besten Mix hier im Event posten und mit etwas Glück stehst Du, am Freitag den 04. Januar, auf den Brettern - die für uns die Welt bedeuten! Welcome to the Club - wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg und allen Besuchern eine gute Abfahrt auf der Tanzfläche!!