DJ-Workshop mit Hermann Hesse

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

 17:30 – 19:00 Uhr – DJ Workshop

 Hosted by HERMANN HESSE – Proton Resident

 Technik, Übergänge, Clubfeeling. Für alle Levels.

 🔹 Max. 40 Teilnehmende | 10 € p.P. | Hochwertiges Equipment zum Testen jeglicher Art!

🫂 Ab 19:00 Uhr – Community Meetup & Open Decks Vibe

 An den Decks: CHRIS KAY & HYPERION

Chillige Grooves, lockere Atmosphäre, spontane B2Bs willkommen → Bring your USB-Sticks! 

Folgende Themen erwarten dich noch in diesem Jahr: 

11. Dezember: Rekordbox, Playlisting, USB Formatierung, Tracks Formate, Set Vorbereitung, Spannungsbogen erzeugen Tipps & Tricks 

