DJ-Workshop mit Hermann Hesse

17:30 – 19:00 Uhr – DJ Workshop
Hosted by HERMANN HESSE – Proton Resident
Technik, Übergänge, Clubfeeling. Für alle Levels.
🔹 Max. 40 Teilnehmende | 10 € p.P. | Hochwertiges Equipment zum Testen jeglicher Art!
🫂 Ab 19:00 Uhr – Community Meetup & Open Decks Vibe
An den Decks: CHRIS KAY & HYPERION
Chillige Grooves, lockere Atmosphäre, spontane B2Bs willkommen → Bring your USB-Sticks!
Folgende Themen erwarten dich noch in diesem Jahr:
11. Dezember: Rekordbox, Playlisting, USB Formatierung, Tracks Formate, Set Vorbereitung, Spannungsbogen erzeugen Tipps & Tricks