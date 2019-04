Party | Dj Beestyle

DJ Beestyle

steht für musikalische Vielfalt und Leidenschaft, die er geschickt an seinen 4 Turntables und am Drumpad an den Tag legt. Von anderen DJs unterscheidet ihn, dass er keine fertigen Mash Ups spielt, sondern die Songs LIVE remixed. DJ Beestyle begann 1996, inspiriert von FM4 "Tribe Vibes“, an den Platten zu scratchen. Mehr und mehr erlangte er durch sein feinfühliges Beatmixen bei Übergängen, dezentes Scratchen und das Live Remixen an Bekanntheit. Über die Jahre hat er sich stets weiterentwickelt und ist trotz seines breitgefächertem Repertoires, seinem Stil immer treu geblieben. DJ Beestyle steht für Leidenschaft und Energie hinter den Turntables. Er spielte mehrmals auf den größten Hip-Hop Festivals Europas (Frauenfeld Open Air), auf Rock am Ring und legt seit Jahren auf dem Southside Festival beim Radau und Rabatz Klub im Partyzelt auf. Von Aurich in Ostfriesland, Wien in Österreich, Zermatt in der Schweiz bis Ritten in Italien ist DJ Beestyle viel unterwegs, um mit voller Power seine Musik, auf seine Art zu präsentieren.