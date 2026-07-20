Django Latino // Antonio Cuadros De Bejar & Latin Affairs

Das Trio um die beiden Gitarristen José Díaz de León und Sven Jungbeck sowie den kolumbianischen Bassisten Juan Camilo Villa setzt frische Impulse im zeitgenössischen Gypsy Jazz. Charakteristisch für ihr Spiel sind nicht nur technische Virtuosität und die Energie furioser Gitarrensoli, sondern vor allem Kreativität, Spielfreude und ein ausgeprägter Sinn für musikalische Offenheit.

Ausgehend vom klassischen Swing, wie ihn Django Reinhardt geprägt hat, öffnet das Trio den Stil behutsam in neue Richtungen. Lateinamerikanische Rhythmen wie Bossa Nova und Bolero bilden ebenso eine Grundlage wie kubanische, kolumbianische, afro-peruanische und mexikanische Grooves. Diese Einflüsse fügen sich organisch in die Musik ein und verleihen den Arrangements eine frische, zeitgemäße Klangfarbe – authentisch, lebendig und ohne stilistische Brüche.

Das Repertoire reicht von neu interpretierten Klassikern des Gypsy Jazz über eigene Kompositionen bis hin zu Stücken von lateinamerikanischen Musiklegenden wie Chucho Valdés. So entsteht eine Musik, die Tradition respektiert und zugleich mutig weiterdenkt – eine Fusion, die bewegt, vitalisiert und musikalische Welten miteinander verbindet.

Eine tolle CD, die unternimmt, was dringend ansteht: den Gypsy Jazz zu erweitern und mit anderen Formen zu verbinden. Die Energie und Virtuosität erinnern an den Flamenco – ein großes Konzert, eine großartige CD. — Kersten Knipp (Deutsche Welle / Deutschlandfunk)

José Díaz de León - Guitar

Bernd Marquart - Guitar

Christoph Dangelmaier - Bass

Antonio Cuadros De Bejar & Latin Affairs

Der musikalische Weg von Antonio Cuadros De Béjar begann auf der Straße. Als Straßenmusiker in verschiedenen europäischen Ländern entwickelte er früh eine direkte, unverstellte Beziehung zum Publikum – eine Erfahrung, die seine Musik bis heute prägt. Aus dieser unmittelbaren Praxis heraus führte ihn sein Weg zunächst zum Jazz und später konsequent weiter zu einer offenen, lateinamerikanisch geprägten Jazzsprache, in der Rhythmus, Improvisation und kulturelle Identität organisch zusammenfinden.

In über 30 Jahren musikalischer Tätigkeit konzertierte Antonio Cuadros De Béjar in zahlreichen Ländern Europas. Sein künstlerisches Schaffen ist geprägt von Bewegung, Begegnung und kontinuierlicher Entwicklung. Komposition spielt dabei eine zentrale Rolle: Seine Stücke entstehen aus gelebter Erfahrung, aus Reisen, kulturellem Austausch und dem intensiven Zusammenspiel mit unterschiedlichen Musiker:innen.

Mit seiner Band Latin Affairs verbindet er Jazz mit vielfältigen lateinamerikanischen Einflüssen zu einer lebendigen, offenen Klangsprache. Die Musik lebt von Groove und melodischer Klarheit, von improvisatorischer Freiheit und dem bewussten Zuhören innerhalb des Ensembles. Statt stilistischer Abgrenzung steht der Dialog im Vordergrund – zwischen Tradition und Gegenwart, Struktur und Spontaneität.

Neben seiner Tätigkeit als Musiker ist Antonio Cuadros De Béjar auch Initiator und künstlerischer Leiter des Latin Jazz Festivals Stuttgart Mi Amor. Diese Rolle ist Ausdruck derselben Haltung, die auch seine Musik prägt: Räume zu schaffen, in denen kulturelle Vielfalt, künstlerische Tiefe und gesellschaftliche Offenheit erfahrbar werden.

Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs stehen für eine Musik, die erzählt, verbindet und im Moment entsteht.

Andi Maile - Saxophone

Joe Gallardo - Trombone

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Christoph Dangelmaier - Bass

Daniel Messina - Drums

Miguel Llobell - Percussion

String Quartet