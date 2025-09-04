Ein besonderes Jazz-Highlight findet am 18. Oktober 2025 in 74189 Weinsberg, bei Jazzpoint Records, Entengasse 10, statt.

Die renommierte Band "Django's Tiger – Jankeje & Guttenberger", bekannt für ihre energiegeladene Interpretation der Musik von Django Reinhardt, präsentiert an diesem Abend ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis: Der weltbekannte Jazzgeiger Florin Niculescu wird als Special Guest begrüßt.

Im Rahmen des Konzerts wird außerdem die neue CD der Band vorgestellt – ein Muss für alle Freunde des Gypsy Jazz und der virtuosen Saitenkunst.