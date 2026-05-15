Django Vagabonds ist ein einzigartiges Trio in Europa, das durch drei von Herkunft und Alter her sehr unterschiedliche Musiker geprägt ist:

dem jungen puertorikanischen Ausnahmemusiker Lemuel E. Lyando Flusa mit seinem besonderen Instrument, der Cuatro, dem „vielsaitigen“ Tobias Santosh Großmann mit indisch-badischen Wurzeln an der 7-string Jazzgitarre; und der Senior des Trios und Urberliner Uli Hoffmeier, der seit fast 30 Jahren Mitglied des Palastorchester mit seinem Sänger Max Raabe ist. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zur Musik Django Reinhardts, auf dessen Spuren sie durch halb Europa ziehen. Sie bringen seine Kompositionen ebenso selbstverständlich zu Gehör wie die selten gehörte traditionelle Jibara-Musik Puerto Ricos und deutsche Swingnummern der 20er und 30er Jahre.