DJH Eselwochenende

Erlebt ein abwechslungsreiches Familienwochenende mit Übernachtung im Baumhaus, Eseltrekking und spannenden Naturerlebnissen. Freut euch auf gemeinsame Abenteuer, eine Fackelwanderung oder Bergrallye.

Verbringt ein abwechslungsreiches Familienwochenende in der Jugendherberge Hohenstaufen und genießt zwei Übernachtungen im Baumhaus mit wunderschönem Ausblick. Nach einem reichhaltigen Frühstück und mit einem Lunchpaket ausgestattet startet ihr zu einem unvergesslichen Eseltrekking durch die reizvolle Natur. Die Esel tragen das Gepäck, begeistern Groß und Klein und machen die Wanderung zu einem besonderen Familienerlebnis.

Für weitere spannende Momente sorgen eine stimmungsvolle Fackelwanderung oder alternativ eine Bergrallye, die ihr selbstständig erkunden könnt.

Im Angebot enthalten sind zwei Übernachtungen im Baumhaus inklusive Vollpension (mit Lunchpaket) vom Abendessen am Anreisetag bis zum Frühstück am Abreisetag, Bettwäsche, das Eseltrekking sowie das Freizeitprogramm.