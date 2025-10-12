DJO Europäisches Volksmusikkonzert

In den Originaltrachten ihrer Heimat stellen Volksmusikgruppen traditionelle und landschaftlich unverwechselbare Melodien vor.

Dass Musik verbindet, wollen die Gruppen gegen Schluss des Konzertes zeigen, indem sie in bunter Zusammensetzung den europäischen Gedanken musikalisch umsetzen. Knapp 100 junge Musikanten, Sänger und Sängerinnen aus Slowenien, Belarus, Ungarn und Deutschland werden gleichzeitig auf der Konzertbühne ein musikalisches Feuerwerk entzünden. Dies ist in dieser Form einmalig. Die Egerländer Familienmusik Hess aus dem Neckartal und die Gruppe Liederhannes aus Ludwigsburg wirken ebenso mit wie der Egerländer Sing- und Tanzkreis aus Stuttgart. Aus der Slowenien reist die Folkloregruppe Iskraemeco an, aus Minsk/Belarus die Folkloregruppe Javor, sowie die Nyirettyü Folkloregruppe aus Ungarn. Sie alle werden für ein abwechslungsreiches und hoffentlich unvergessliches Programm sorgen.