DKEB - Das Original

Große Melodien, packender Groove & überquellende Virtuosität – die kleine Egerländer Besetzung – das Original (kurz DKEB) bringt ihre Zuhörer*innen mit ihrem unnachahmlichen Sound zum Träumen und Tanzen!

Die Rezeptur dafür ist geformt aus der langen Tradition der Egerländermusik, kunstvoll verpackt in höchster Professionalität und garniert mit modernen Einflüssen.

Diese bringen die acht Solisten der DKEB aus den vielen anderen erfolgreichen Formationen mit, die sie seit vielen Jahren prägen - sei es Moop Mama oder Alpenblech, die Kapelle So&So oder die Obermüller Musikanten, die „Sing meinen Song“-Band und natürlich die große Original Egerländer Besetzung von Ernst Hutter. Mit dieser unnachahmlichen Mixtur sorgt DKEB für Furore im Blasmusikkosmos zeigt insbesondere auf Livekonzerten, dass ihre Musik ohne Umwege die Herzen ihrer Fans erobert, jede*n im Saal schwungvoll mitreißt und unzählige Ohrwürmer hinterlässt.