DLR Raumfahrt Show

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. und die experimenta Heilbronn nehmen mit auf eine 90-minütige Gedankenreise zum Mond. Eine interaktive Science-Show mit spannenden Mitmach-Experimenten und faszinierenden Bildern aus dem All erwartet die Besucher. Aus Anlass des 50. Jahrestages der ersten Apollo-Mondlandung werden in dem ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Programm viele wissenswerte Fakten rund um das Thema Mond vermittelt – immer mit Bezug zu naturwissenschaftlichen Fächern und in der Absicht, Interesse und Begeisterung für Forschung und Technik zu wecken bzw. zu steigern.