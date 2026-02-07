DLR_Raumfahrt_Show: Eine Zeitreise in die Zukunft

Lust auf EINE ZEITREISE IN DIE ZUKUNFT? Unter diesem Motto lädt die DLR_Raumfahrt_Show zu einem faszinierenden Ausflug in die Welt von morgen ein. Werden irgendwann Menschen auf dem Mars leben oder in Weltraum-Hotels Urlaub machen? Neben solchen Fragen geht es in der Show des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt auch um künftige Flugzeuge und andere spannende Forschungsprojekte und Visionen. Das 90-minütige interaktive Bühnenprogramm richtet sich an Familien mit Kindern ab 9 Jahren. Der Besuch ist kostenlos, Anmeldung erforderlich.