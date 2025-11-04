Dmitrij Kapitelman | Russische Spezialitäten

Eine Familie aus Kyjiw verkauft russische Spezialitäten in Leipzig. Wodka, Pelmeni, SIM-Karten, Matrosenshirts – und ein irgendwie osteuropäisches Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wobei, Letzteres ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht mehr zu haben: Die Mutter steht an der Seite Putins, der Sohn auf der Seite der Ukraine. Über Nacht ist seine Mutter ihm unbegreiflich geworden, wortwörtlich kann er seine Muttersprache nicht mehr sprechen. Also fährt er selbst in die Ukraine, in der Hoffnung, Mama vom Faschismus und die Sprache von den irren russischen Fernsehlügen zurückzuholen.

Dmitrij Kapitelman, 1986 in Kyjiw geboren, kam im Alter von acht Jahren als „Kontingentflüchtling“ mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Heute arbeitet er als freier Journalist und schreibt Romane. Für die Recherche an Russische Spezialitäten fuhr er tatsächlich in die kriegsgebeutelte Ukraine.

Moderation Anja Perkuhn | Büchertisch von Buchhandlung Die Zeitgenossen