Dmitrij Kapitelman

Kann ein Laden für russische Spezialitäten in Leipzig ein Zuhause sein? Dort verbringt Leonid Kapitelman seine Tage, bis sein Sohn wissen will, wohin sein meist griesgrämiger, dann wieder die ganze Welt umarmender Erzeuger eigentlich gehört.

Also machen sie sich auf eine Reise in eine unbekannte Heimat – nach Israel. Und was ist mit ihm selbst? Kontingentflüchtling, halber Jude, ukrainischer Pass, in Berlin gelandet. Wohin gehört er eigentlich?

Musik: Alon Wallach (Gitarre) und Ines Amanovic (Gesang): Musik der Sepharden

Veranstalter: Stadtbibliothek und Büro für Integration und Migration. In Kooperation mit dem Forum jüdischer Bildung und Kultur e.V..