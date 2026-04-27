Do-It-Yourself-Fest

Das zweitägige Event wird auf dem gesamten Gelände des Bildungshauses sowie im Burggraben stattfinden – inklusive der Krypta unter dem Tempelhaus.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, Bands, Straßenmusiker, Animateure sowie verschiedene Food-Anbieter haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Es handelt sich um ein Festival für Kreativität in all ihren Formen:

Kunst & Handwerk: Maler, Bildhauer, Designer, Bastler, Tüftler, Autorinnen und Autoren

Musik & Performance: Bands, Straßenmusiker, Tänzer, Performer, Geschichtenerzähler

Workshops & Mitmach-Angebote für Groß und Klein

Foodtrucks, Lichtinstallationen und Lagerfeuer-Atmosphäre bis in die Nacht .