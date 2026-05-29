„Do wersch zum Hersch“ - Mundart Kabarett

Heimatkabarett und Buchlesung mit Dr. Peter Trunzer: Der Kraichgauer Bürger als Original-Typus ist in der Literatur wenig beschrieben. Auch die hiesige Mundart führt (zu Unrecht) ein Schattendasein.

Peter Trunzer wird in seinem musikalischen „Heimatkabarett“ Facetten des Landlebens beleuchten, und zwar ausschließlich in authentischer Kraichgauer Mundart.

Dazu kommen passende Auszüge aus seinem Buch „Das Jahrhundert unseres Apothekers“, das in Kirchardt und in Kanada spielt. Peter Trunzer, auch bekannt als „Deutschlands singender Facharzt“, versteht sich augenzwinkernd als „Universaldilletant“ an der Gitarre und an der Autorenfeder.

Man darf wieder mal gespannt sein. Gute Unterhaltung ist garantiert.