Über 20 Jahre gemeinsamen Arbeitens hinweg haben Oblivia die „Do what you saw-Methode“ entwickelt. Nach Körper- und Stimmtraining wird eine Fülle an Ideen zum Thema geschaffen. Die Teilnehmer*innen lernen Wege kennen, um mit Subtilität, Humor, Präsenz und Timing zu arbeiten.

Die Teilnahmegebühr für den Workshop beträgt 5 Euro.

Anmeldung: karten@theaterrampe.de