Klassik-Geiger und Jazz-Trompeter – passen nicht zusammen? Hip-Hop, Jazz, Pop und World-Music – keine gute Kombination? Gefühlvolle Balladen und kraftvolle Bläsersätze – widersprechen sich? Ganz und gar nicht! Die Münchner Band „DOBA“ vereint all diese Gegensätze gekonnt zu einem abwechslungsreichen Ganzen und kreiert hiermit eine neue Musikrichtung: den World-Pop.

Die Geschichte der Band ist so einzigartig wie ihre Musik, die Backgrounds der Mitglieder so vielfältig wie die verwendeten und gekonnt gemischten Musikstile: Was vor 7 Jahren als Projekt für ein Faschingskonzert begann, wurde schnell zum musikalischen Schmelztiegel, in dem (klassische) Sängerin und Percussionist, Jazzer und Musiklehrerin, Tubistin und Geiger als Freunde und Band zusammengeschweißt wurden. Donnerbalkan war geboren und brachte bald darauf sein Debütalbum „Reime, Beats & Bläser“ heraus. Die Platte zeigte bereits Einflüsse aus der ganzen Welt und unterschiedlichsten Musikbereichen, blieb von der Grundausrichtung aber dem Bandnamen mit schwungvollem Balkan-Sound und donnernden Bläsern treu.

Im Laufe der Jahre entwickelten sich die zehn Musiker weiter und mit Ihnen ihre gemeinsame Musik. Immer mehr musikalische Einflüsse kamen hinzu, immer breiter wurde das musikalische Spektrum – so breit, dass es das Label Donnerbalkan bald zu sprengen drohte. Aus diesem Grund entschloss die Band sich, den Namen in DOBA zu ändern um einerseits den Wurzeln der Band treu zu bleiben, andererseits aber Platz für neue, noch kreativere Wege und gewagtere musikalische Experimente zu schaffen.

Egal welche Entwicklung DOBA musikalisch durchlaufen hat – vieles blieb gleich: Die Spielfreude, die langjährige Freundschaft untereinander und vor allem die „Live-Liebe“ der Band, die jedes Konzert zu einem unvergesslichen Show-Erlebnis machen.