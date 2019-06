17 Gewerbetreibende und Dienstleister, mehrere Vereine sowie jede Menge Spaß und Informationen erwarten die Besucher beim Dorffest am Wochenende 13. und 14. Juli in Michelbach an der Heide bei Gerabronn. Der ganze Ort ist aktiv und hat ein tolles und vielfältiges Programm unter dem Motto „Wir stapfen in die Zukunft, mit kleinen und großen bunten Schritten.“ auf die Beine gestellt. Am Samstag findet der Heimatabend in der historischen Gemeindescheune statt – farbige Fußabdrücke auf der Straße weisen den Weg: Ab 18.30 Uhr startet das Programm mit alten Filmen, einer historischen Bilderausstellung, einem kurzen Theaterstück sowie mit Einlagen des Gesangsvereins. Danach sorgt die Stadtkapelle Gerabronn für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, der vom Posaunenchor begleitet wird. Beim eigentlichen Festbeginn um 11 Uhr spricht Bürgermeister Christian Mauch. Von 12 bis 17 Uhr ist eine große Gewerbeausstellung mit vielen Aktionen im ganzen Ort geplant (gesperrte Straßen): Essen, Trinken, Informationen sowie Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Dazu gehören Kinderprogramm an mehreren Stationen, Fotobox-Aufnahmen, Tretbulldog-Parcours, Kuhwettmelken, Hindernis-Parcours & Highland-Games, Eierlaufen, Firetrainer/Wasserspritzen, Rollenbahn, Zuckerklopfen/ Nageln, Torwandschießen sowie Kettcar-Parcours. An beiden Tagen ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt.