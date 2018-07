× Erweitern Doctor Victor

Keine Effekte, keine Gitarrenpedale und so weiter. Das ist DOCTOR VICTOR. Purer Rock n Roll, Gitarre, Bass, Drums – fertig. Die Band hat ihr Debutalbum 2016 veröffentlicht. Zwei Monate später hat sie AC/DC als Support Band für die Show in Prag ausgewählt. 2017, nach einer Tour durch Großbritannien, hat Doktor Victor ein Album mit Nazareth Lead Sänger Dan McCafferty aufgenommen. Die neue Single ‚Stand up‘ platzierte sich erfolgreich in 50 Radio Stationen in Italien und kam in die TOP6 von Tschechiens Eurovision Ausscheidungen. Für DOCTOR VICTOR gibt es also nur einen Weg: Nach oben!