A Night of Queen

Wer kennt nicht die unsterblichen Hits der einzigartigen Band Queen, Hits wie „Who wants to live forever“, „We will rock you“ oder „Radio Ga Ga“.

Mit einer faszinierenden Bühnen-Show und beeindruckender Ähnlichkeit zum Original lassen „The Bohemians“ die glorreichen Zeiten Freddy Mercurys und seiner Band wieder aufleben, in einer Tribute Show, die Tausende begeisterter Fans und strahlende Augen zurücklässt.

„Die ganze Show, die Moves, die Kostüme - näher bei Queen geht nicht mehr.“ – so beschreibt ein enthusiastischer Konzertteilnehmer die Show. Und das will einiges heißen: Nicht umsonst gelten Queen als eine der besten Rockbands aller Zeiten. Ihren Sound so treffend hinzubekommen, gelingt nicht jedem. Aber die Bohemians scheinen den Dreh raus zu haben, sie sind von ihren Vorbildern kaum zu unterscheiden und bieten ein Show, die es in sich hat!

Unterstützt von exzellenten Bandmusikern, großem Sinfonieorchester, bezaubernder Sopranistin und hervorragendem Background-Chor werden Sie mitgenommen auf eine musikalische Reise durch die Rockgeschichte! Erleben Sie eine der besten und aufregendsten Queen-Tribute-Bands weltweit live!