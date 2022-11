Neujahreskonzert der Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim

Nach der langen Corona-Zwangspause ist es auch der Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim e.V. nun endlich wieder möglich, ihre Tradition aufzunehmen und zu ihrem traditionellen Neujahrskonzert in die Kongresshalle Böblingen einzuladen.

Das Neujahrskonzert stellt den musikalischen Höhepunkt im Jahreskalender der Dagersheimer Musikerinnen und Musiker dar, auf den in monatelanger Probenarbeit hingearbeitet wird. Getreu dem Leitsatz des Vereins „Musik verbindet Generationen“ eröffnet die Dagersheimer Jugendkapelle, dirigiert von David Torres, in gewohnter Weise den Konzertabend. Unter der Leitung ihres Dirigenten Thomas Scheiflinger wird die Aktive Kapelle mit einem facettenreichen Repertoire die Zuhörerinnen und Zuhörer musikalisch unterhalten. Hierbei reihen sich traditionelle Musikstücke an moderne Werke der symphonischen Blasmusik. Moderator Horst Gabrecht führt durch den Abend und unterstreicht die Passion der Musikerinnen und Musiker, mit ihrer Musik Geschichten zu erzählen.