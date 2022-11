Spieltauschbörse

Wer kennt das nicht – man kauft ein Spiel, hat eine Zeitlang Freude daran, und dann kommt das Spiel in den Schrank.

Dort rutscht es nach hinten und verstaubt. So oder so ähnlich geht es sicher vielen Gesellschaftsspielen. Sie sind vollständig, manchmal neuwertig, und doch kommen sie nicht zum Einsatz. Dabei könnten sie viele Stunden in fröhlicher Runde bieten.

Daher lädt der BUND-Kreisverband Böblingen zusammen mit dem Ortsverband Sindelfingen am 3. Dezember 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr zu einer Spieletauschbörse ins Sindelfinger Umweltzentrum im Sommerhofenpark ein. Die Annahme ist ab 13:30 Uhr, die letzte Abgabe um 16:30 Uhr. Selbstverständlich kann man auch etwas nur bringen oder nur mitnehmen. Die Spieletauschbörse richtet sich vorwiegend an Familien mit Kindern oder spielfreudige Jugendliche und Erwachsene. Händler sind nicht erwünscht.

Bei der nun stattfindenden Spiele-Tauschbörse gibt es zur Abrundung des Programms und zum gemütlichen Beisammensein Kaffee, Kaltgetränke und Kuchen im oberen Stockwerk und, wenn das Wetter es zulässt, auf der Terrasse des Umweltzentrums.