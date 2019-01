× Erweitern Dodokay

Nach seinen beiden Erfolgstourneen »Die Welt auf schwäbisch« und »Schwaben – Menschen – Abenteuer« kommt ab Oktober 2018 sein neues Programm auf die Bühne, »Genau mein Ding«. Auf seine berühmt-berüchtigte hintersinnige Art wird er zeigen, dass man als Schwabe auch über was anderes als die Kehrwoche reden kann. Sein Ursprung liegt am Fuß der Schwäbischen Alb; keine besonderen Vorfahren und keine Ahnung, wo er am besten aufgehoben wäre, in New York, Amsterdam oder doch in Leimerstetten. Selbstverständlich bringt er seine Leinwand mit und demonstriert, wie er auf Youtube & Co. Millionen von Klicks durch seine schwäbischen Synchro-Filme ernten konnte. Und zu guter Letzt deckt er schockierende Wahrheiten auf, James Bond ist kein Geheimagent sondern Angestellter in einem Baumarkt und die mittlerweile weltweit bekannte Beyoncé war vorher Bäckereifachverkäuferin.

Sa. 9. Februar, 20 Uhr, Hildthalle, Weinsberg

www.dodokay.com