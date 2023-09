Dogma Chamber Orchestra + Vanessa Porter

Vanessa Porter zählt zu den vielseitigsten Perkussionistinnen der internationalen Konzert-Szene. Als Solistin verbindet sie Arrangements klassischer Vorlagen wie auch Werke unserer Zeit mit Improvisation, Elektronik und darstellender Kunst. Sie arbeitet dabei mit namhaften zeitgenössischen Komponisten wie Georges Aperghis, Zeynep Gedizlioglu, Jennifer Walshe oder Marta Gentilucci zusammen. In Aalen tritt sie zusammen mit dem dogma chamber orchestra auf, in dem seit 2004 junge, international erfahrene Musiker zusammenkommen, um Interpretationen klassischer Musik mit zeitgerechter Konzertgestaltung zu verbinden. Das von Mikhail Gurewitsch gegründete Streichorchester ist auf der Suche nach inhaltlich neuen Wegen, wie es sie in allen Perioden der Musikgeschichte immer wieder gegeben hat. Den geistigen und emotionalen Gehalt der Musik aus dem Blickwinkel unserer Zeit freizulegen und dem Publikum diese Arbeit als spannenden Prozess zu vermitteln, ist ein besonderes Anliegen von dogma. Die Ensemble- Diskographie umfasst bereits acht CDs.

Auf dem Programm des Konzerts in Aalen steht neben den Sets für verschiedene Trommeln und einem Konzert für Marimba und Streicher von Ney Rosauro die Streicher-Sinfonie Nr. 12 von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Karten sind im Vorverkauf beim Musikhaus MusikA, über reservix auf der Webseite des Konzertrings Aalen sowie an der Abendkasse in den Preiskategorien 25 Euro, 29 Euro und 32 Euro erhältlich.