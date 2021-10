Sergei Nakariakov spielt die Trompete so natürlich wie wir atmen, schwärmt die Presse. Der israelisch-russische Trompeter hat sich als einer der bemerkenswertesten Meister auf den internationalen Konzertpodien etabliert. Ausgestattet ist er mit einer raren Kombination aus einzigartiger Virtuosität und einem warmen seidigen Ton, großer Gestaltungskraft und tiefer Musikalität. Maria Meerovitch ist die ständige Kammermusikpartnerin Nakariakovs. Geboren in St. Petersburg, begann sie nach einer Dekade als Lehrende am dortigen Königlichen Konservatorium, ihre Erfahrungen in Meisterkursen für Klavier und Kammermusik weltweit zu teilen. Mehrfach preisgekrönt, spielte sie weltweit an großen Häusern mit namhaften Orchestern und Dirigenten.

Das dogma chamber orchestra wurde 2004 von Mikhail Gurewitsch gegründet. Junge, aber erfahrene Musiker kommen zusammen, um zeitgerechte Interpretationen klassischer Musik mit moderner Konzertgestaltung zu verbinden, kontinuierlich auf der Suche nach inhaltlich neuen Wegen.

Das gemeinsame Programm zeichnet sich aus durch zwei Solokonzerte unterschiedlicher Stilrichtungen – barock strahlend trifft auf virtuos spritzig: Joseph Haydns Konzert C-Dur für Trompete (orig. Cello) und Streichorchester trifft auf Dimitri Schostakowitschs Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester Nr.1 c-moll op.35. Daneben erklingen Werke von Mendelssohn und Britten.