Aus Anlass der Nakba, der Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948, die sich in diesem Jahr zum 70. Mal jährt, zeigt der Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V. den Dokumentarfilm "On the Side of the Road" der israelischen Regisseurin Lia Tarachansky. Der Film ist deutsch untertitelt. Zwei israelische Kriegsveteranen sprechen offen über das größte Tabu der israelischen Gesellschaft, nämlich ihre Beteiligung an der damaligen Vertreibung Hunderttausender palästinensischer Zivilisten aus dem heutigen Staatsgebiet Israels im Rahmen des sogenannten Unabhängigkeitskrieges. Dieser auch in Deutschland verdrängte Kern des Nahostkonflikts ist Voraussetzung für das Verständnis und eine Lösung des Konflikts.