Corpus Christi

Der 20jährige Daniel sitzt zu Beginn des Films wegen eines Gewaltdeliktes hinter Gittern, wo er dem charismatischen Gefängnispater als Messdiener dient. Nach der Haftstrafe würde er gerne selbst in ein Priesterseminar eintreten, aber Straftäter haben keine Chance, Geistliche zu werden. Als er zur Bewährung in ein ostpolnisches Provinznest geschickt wird, um in einem Sägewerk zu arbeiten, hat er eine geklaute Kutte bei sich. Im fremden Dorf gibt er sich instinktiv als neuer Priester aus und tritt die Stelle des alten und erkrankten Seelsorgers an. Der unkonventionelle neue Dorfpfarrer gewinnt bald das Vertrauen der Gemeinde und seine unorthodoxen Predigten begeistern die Menschen. Doch gleichzeitig sind alle von seinem Lebenswandel irritiert. Es gebricht ihm an Demut, er erfüllt das Amt mit Aufruhr und sein Gebaren ist eine fortgesetzte Provokation. Bald nimmt er auch das Tabu des Dorfes in Angriff, ein Verkehrsunfall, bei dem sechs Jugendliche und ein Erwachsener ums Leben kamen …

Während dieses fantastischen Dramas verdichten sich die Konflikte zu einer Spurensuche über die Frage, was Gut, was Böse, was Vergebung und was Vergeltung bedeutet. Komasa hat einen hochkomplexen Film gedreht, der sich trotz seiner thematischen Schwere immer leicht anfühlt. Herausragend dabei das Schauspiel von Bartosz Bielenia, der den jugen Priester in all seiner Brüchigkeit, Gutmütigkeit und Verzweiflung nuancenreich darstellt. Seine tief meerblauen Augen wird man– laut eines Filmkritikers - so schnell nicht vergessen.

