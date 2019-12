„Domecasting“ ist eine Live-Übertragung einer Planetariums Show, die weltweit gleichzeitig in anderen Planetarien vorgeführt wird – alles via Internet. Zum ersten Mal nimmt der Science Dome der experimenta zusammen mit mehreren deutschen Planetarien an der Live-Präsentation des Luzerner Verkehrshaus Planetariums teil. Präsentiert wird die astronomische Jahresvorschau 2020. Die experimenta-Besucher können die Luzerner Live-Show sowie deren Moderator via Video und Audio im Dome verfolgen und auch daran teilnehmen. Alle Theater haben Zugang zu einem Chat-Fenster, so dass das Publikum Fragen während der Show stellen kann.