DomeVision: Moonbreaker 2121

Wie wird Musik in 100 Jahren klingen? Finde es heraus!

Reise dafür mit uns in die Zukunft und auf die dunkle Seite des Mondes. Der Science Dome wird zum Schauplatz eines einmaligen Musikfestivals mit 3D-Klang und faszinierenden Sternenprojektionen. Tauche ab in eine Zukunftsvision, in der sich alles in Musik verwandelt – sogar der Mensch selbst. Traust du dich?

Weitere Infos auf www.experimenta.science/besuchen/veranstaltungskalender/moonbreaker-2121