The Show Must Go On! Erlebe die größten Hits von Queen als audiovisuelle Show. Die Kreativität ihrer Texte, die Magie ihrer Konzerte und die unglaubliche Aura von Freddie Mercury – all das spiegelt sich in dieser furiosen Musikshow wider.

Auf der Science Dome-Kuppel zeigen wir dir eine Hommage mit vielen originalen Bild- und Videoaufnahmen, begleitet von Surround-Sound und Lasertechnik.