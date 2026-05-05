Dominic Chamot (*1995) gehört zu den erfolgreichsten Pianisten seiner Generation. Bereits als 12-Jähriger wurde er in die Klasse von Prof. Sheila Arnold im Pre-College-Cologne der HfMT Köln aufgenommen.

Bald folgten internationale Auszeichnungen sowie Auftritte in renommierten Sälen wie der Berliner und Kölner Philharmonie, dem Wiener Musikverein und Palau de la Musica Catalana Barcelona.

Chamot vertiefte ab 2014 seine Studien bei Claudio Martinez-Mehner in Basel. Sein Bachelor- und Masterstudium in Specialised Performance (Solist) schloss er jeweils mit Höchstnote und Auszeichnung ab. Zum Abschluss des Pädagogik-Studiums bei Zoltan Fejervari gewann er den Preis für das beste Rezital des Jahres an der renommierten Musik-Akademie Basel. Seit 2024 erhält er Unterricht bei Rena Shereshevskaya im Rahmen des “Elite”-Programms an der Ecole Normale de Musique in Paris.