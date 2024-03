DOMINIC MILLER & BAND - VAGABOND TOUR 2024 – 8.5.24 - 19.30 Uhr - Festsaal Waldorfschule Heidenheim

Anlässlich des 50. Jubiläums unseres Kulturraumes freuen wir uns sehr auf das Konzert von Dominic Miller & Band, das in Kooperation mit dem aalener jazzfest stattfindet. Dominic Miller begeisterte hier zuletzt bei seinem Auftritt das Publikum.

Dominic Miller, weithin bekannt als Stings treuer Side-Kick-Gitarrist, ist auch ein sehr erfolgreicher Solokünstler, der 10 Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat. Bandleader Miller genießt einen beneidenswerten Ruf sowohl in der professionellen Musikwelt als auch bei Musikfans weltweit.

Seit den späten 80er Jahren ist er ein gefragter Studiomusiker, und die Liste seiner Engagements lässt sich nicht in Kategorien einteilen, sondern umfasst die Zusammenarbeit mit Phil Collins, The Chieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel und Tina Turner, um nur einige zu nennen.

Dominic Miller hat seit dem 1991er Album "The Soul Cages" an jedem Sting-Album mitgewirkt und über 2.000 Konzerte mit dem ehemaligen "Police"-Sänger gespielt.

Nun fügt er mit seinem neuen Album "Vagabond" seiner Solo-Diskografie ein weiteres Highlight hinzu. Aufgenommen im Studio "La Buissonne" in Südfrankreich mit Weltklasse-Musikern Ziv Ravitz am Schlagzeug, Nicolas Fiszman am Bass und Jacob Karlzon am Piano und Keyboards - hat er eine faszinierende Klangmischung aus Jazz, Pop, akustischem Folk, zeitgenössischer Klassik und Latin geschaffen. "Vagabond" verbindet all diese Stile zu etwas völlig Neuem aber eben doch typisch Dominic Miller.

Mit dieser faszinierenden Besetzung ist Dominic Miller jetzt auf Tournee.

Dominic Miller – guitar

Nicolas Fiszman – bass

Jacob Karlzon - piano, keyboard

Ziv Ravitz – drums

Tickets: Waldorfschule Heidenheim, aalener jazzfest, www.kulturraum-waldorfschule.de, www.reservix.de, www.eventim.de