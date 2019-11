Dominik Bloh lebte über 10 Jahre auf der Strasse, schon als Teenager geriet er dahin, wo man Deutschland von „ganz unten“ betrachtet. Er erzählt in seinem Buch, wie es auf der Strasse zugeht, wie man dort lebt und wie man es schafft sich mit Mut und Courage herauszuarbeiten.

Das Buch ging in die Spiegel Bestsellerliste, etliche Talkshoweinladungen folgen, Ruhm und Reichtum, und Dominik gründete den Verein Hanseatic Help, um denen zu helfen, denen es so geht wie ihm bis vor kurzem.