Es ist viel passiert bei Dominik Hartz: Das erste Album, eine ausverkaufte Albumtour, und zahlreiche Festivalauftritte wie beim Deichbrand, Highfield, San Hejmo oder der Winterthurer Musikfestwochen. 2026 meldet sich Dominik Hartz endlich mit der verstr!ckt Tour zurück: Mit im Gepäck: sein gleichnamiges neues Album, inklusive der Single “Fast vergessen” feat. jolle.

Die Texte auf "verstr!ckt” sind geprägt von Veränderungen: Kompromisslos sein, sich nicht ablenken lassen von Dingen, die sowieso nicht zu beeinflussen sind – um am Ende wieder (hoffentlich) ganz bei sich zu sein. Dominik Hartz will sich nicht anpassen, im Gegenteil: „Für die Wolken an meinem Himmel ist die Sonne nie genug“. Gnadenlos ehrlich berichtet er von Highs und Lows in den Schluchten der Großstadt, in einer Welt, in der Schein mehr als Sein ist und alle etwas im Schilde führen. So düster dies alles klingen mag, schafft es Dominik Hartz trotzdem, seinen Optimismus nicht zu verlieren: „Mache mir keinen Kopf mehr und lasse mich nicht unterkriegen“. Das sind Songs für Menschen, die, trotz der aktuellen Weltlage, ihren Blick auf das Schöne nicht verlieren möchten.

Wer Dominik Hartz mit seiner Band, frischen Songs und seinem neuen Album live erleben möchte, sollte dies unbedingt tun: Hier steigt gerade ein neuer Stern am Deutschpop-Himmel auf!