Dominik Plangger | Limes – Grenzgänge des Lebens

Mauerwerk Hindenburgstr. 22, 71083 Herrenberg

Das siebente Studioalbum von Dominik Plangger, aufgenommen im schönen Kritzendorf an der Donau bei Wien, vereint Vertrautes mit bisher unbekannten Seiten des Singer-Songwriters.

Zwölf Lieder erzählen von großen Gefühlen und scheinbar kleinen Alltagsmomenten, vom Heim-und Ankommen. Feste werden gefeiert und ein Stück Familiengeschichte enthüllt. Auch eine Hommage an den großen Cantautore Franceso de Gregori darf nicht fehlen.

So vielfältig wie die Lieder ist auch die musikalische Umsetzung. Dominik Plangger bleibt seinen Wurzeln im Folk mit virtuosem Fingerpicking auf der Gitarre treu, wagt aber mit einer Vielzahl musikalischer Wegbegleiter:innen und Instrumenten auch ganz neue Klangwelten.

„Limes“ erscheint auf Konstantin Weckers Label „Sturm und Klang“.

