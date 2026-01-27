Dominik Plangger – „Limes – Grenzgänge des Lebens“

Das siebte Studioalbum des Südtirolers Dominik Plangger vereint Vertrautes mit bisher unbekannten Seiten des Singer-Songwriters.

Zwölf Lieder erzählen von großen Gefühlen und scheinbar kleinen Alltagsmomenten, vom Heim- und Ankommen. Feste werden gefeiert und ein Stück Familiengeschichte enthüllt. Auch eine Hommage an den großen Cantautore Franceso de Gregori darf nicht fehlen. So vielfältig wie die Lieder ist auch die musikalische Umsetzung. Dominik Plangger bleibt seinen Wurzeln im Folk mit virtuosem Fingerpicking auf der Gitarre treu, offenbart aber mit einer Vielzahl von musikalischen Wegbegleitern und Instrumenten auch ganz neue Klangwelten. Bei seinen Konzerten weiß Dominik Plangger sein Publikum nicht nur mit seiner kraftvoll-schönen Stimme zu fesseln, sondern auch mit Witz und Charme zu unterhalten.

Das Cafe Max ist nicht barrierefrei.