Dominik Schürmann Trio feat. Thomas Siffling

Eleganter Swing-, Bebop- und Hardbob: Der bekannte Schweizer Bassist Dominik Schürmann präsentiert ein internationales Quartett, in dem sich vier Seelenverwandte zusammengefunden haben.

Die Protagonisten stammen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und Lettland. Thomas Siffling an der Trompete gilt im deutschsprachigen Raum als einer der etabliertesten und erfolgreichsten Jazzmusiker seiner Generation. Seine lyrische und melodiebezogene Art des Spielens und sein unverwechselbar weicher und geschmackvoller Trompetensound zählen genauso zu seinem Markenzeichen, wie die stetige Hinterfragung der eigenen Kunst und die damit verbundene Weiterentwicklung. Seine drei virtuosen Mitmusiker stehen ihm in nichts nach: Sie teilen mit ihm die Vorliebe für einen stabilen Groove, einen unerschütterlichen Swing, starke Melodien und eine fein gedrechselte Harmonik – ganz in der Tradition der Swing-, Bebop- und Hardbop-Ära.

Dies steht denn auch im Zentrum ihres eigenständigen, ästhetisch lupenreinen Klangs, in den sie in variantenfrohen und stimmigen Eigenkompositionen Dominik Schürmanns und ausgewählten Jazzstandards unterschiedliche stilistische Einflüsse und Rhythmen einbringen. Dabei sorgen sie für einen ganz speziellen, einnehmenden und nachhallenden Sound.