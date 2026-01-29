Dominique Fils-Aimé - The Sunshine Tour 2026

Während sie ihrem nächsten Album, das für 2026 erwartet wird, den letzten Schliff gibt, kündigt Dominique Fils-Aimé heute „The Sunshine Tour“ an, eine Welttournee, die einen neuen Meilenstein in ihrer internationalen Karriere markieren wird.

Die Tournee beginnt in Quebec und führt anschließend durch mehrere Großstädte in Amerika und Europa.

In den letzten zwei Jahren hat Dominique Fils-Aimé die Weltbühne im Sturm erobert und mehr als 150 Konzerte in 15 Ländern gegeben: 71 in Kanada (davon 53 in Quebec), 43 in Europa, 28 in den Vereinigten Staaten, 5 in Japan, 2 in Brasilien und 1 in Afrika. Diese beeindruckende Konzertreihe bestätigt ihren Status als wichtige Künstlerin auf der internationalen Bühne, die von einer zutiefst menschlichen und strahlenden Musik angetrieben wird. „The Sunshine Tour” verspricht ein Fest der Wärme, der Widerstandsfähigkeit und des Teilens zu werden – Themen, die der Künstlerin am Herzen liegen – und ist der Auftakt zur Veröffentlichung ihres neuen Albums.

Die Juno Award Gewinnerin (Kanadischer Grammy) ist inspiriert von Ikonen wie Billie Holiday, Etta James und Nina Simone sowie kontemporärer Künstler:innen wie Seinabo Sey und Sevdaliza. Dominique Fils-Aimé kann sich auf eine fesselnde und doch sanfte Gesangsstimme verlassen, der sie in den reduzierten Arrangements ihrer skizzenhaften Songs reichlich Raum zur Entfaltung gibt.