DomraPiano "Saitenmalerei"

Erleben Sie ein außergewöhnliches Konzert mit der 1. Preisträgerin für Domra - Natalia Anchutina.

Mit ihrer poetischen Musikalität und atemberaubender Technik begeistert sie seit Jahren die Musikkritiker und das Publikum gleichermaßen. Im Februar 2017 konzertierten die beiden Musiker in der berühmten Carnegie Hall in New York.

Nun ist sie wieder auf großer Deutschlandtournee. Zusammen mit ihrem Klavierpartner Lothar Freund präsentieren die beiden Künstler ein spektakuläres, hoch virtuoses Konzertereignis mit einem Repertoire, das sowohl Originalwerke, als auch Transkriptionen der klassischen Konzertliteratur enthält.