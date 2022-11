Don't forget Thementage

WIE LANGE BLEIBT NOCH ZEIT?

Es ist das Jahr 2022, die Corona Pandemie ist immer noch präsent, der Klimawandel zeigt sich z.B. in Form von Dürrephasen und Wasserknappheit, im Iran gibt es zivile Aufstände für mehr Frauenrechte, die Lebenserhaltungskosten steigen, die Ukraine und ihre Verbündeten sind im Krieg mit Russland. Die Ereignisse überschlagen sich und spiegeln die mediale Landschaft in Deutschland wieder.

Jedoch herrschen auf der Welt weitere Konflikte die nicht in den Medien und dem öffentlichen Diskurs ankommen und vergessen werden. Durch die derzeitige Berichterstattung des Ukrainekrieges besteht kaum eine Wahrnehmung für andere Krisenthemen.

Mit den „Don´t Forget“ Thementagen will das Scala, in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, den Konflikten, Regionen und Menschen eine Plattform bieten, die in Vergessenheit geraten sind. Es soll eine vertiefte und detaillierte Betrachtung der einzelnen Krisen mit Expert*innen und Referent*innen geben, sodass eine differenzierte und mündige Meinung zu vergessenen Konflikten und den damit verbundenen humanitären Katastrophen erarbeitet werden kann.

Syrien – 12.12.

Bente Scheller (Heinrich Böll Referatsleitung Nahost und Nordafrika) – digital zugeschaltet

Mazen Mohsen (Musiker)

Faisal Hamdo (Schriftsteller)

Olaf Oehmichen (ziviler Seenotretter)

Zum Beginn der Tage wird am 12. Dezember der Konflikt rund um Syrien betrachtet. Ab 19 Uhr schaltet sich Frau Bente Scheller, Heinrich-Böll-Stiftung Referatsleitung Nahost und Nordafrika, über Zoom zu, berichtet über ihre Erfahrungen und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Im Anschluss berichtet Faisal Hamdo mit seinem Buch „Fern von Aleppo“ über seine Fluchterfahrung und Integration in Deutschland. Danach informiert Olaf Oehmichen über seine Erfahrungen als ziviler Seenotretter im Mittelmeer. Musikalisch begleitet wird der Tag von Mazen Mohsen.

Afghanistan – 13.12.

Dr. Peter Hölzle (freier Journalist „internationale Politik“)

Axel Steier (Vorstandsmitglied Mission Lifeline)

Matthias Hoffmann (Historiker& Orientalist, Medienwissenschaftler)

Mersedeh (Migrantifa Stuttgart)

Julia Gietmann (Caritas International)

Am 13. Dezember werden die Lage und Konflikte rund um Afghanistan thematisiert. Hierzu hält Herr Dr. Peter Hölzle, Journalist mit dem Schwerpunkt internationaler Politik, einen Vortrag zur Talibanherrschaft. Anschließend stellt Nahid Shahalimi ihr Buch „Wir sind noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan“ vor. Der Abend endet in einer Podiumsdiskussion mit den Teilnehmern Axel Steier, Vorstandsmitglied der Mission Lifeline, Matthias Hofmann, Historiker & Orientalist, Mersedeh, organisiert in der Migrantifa Stuttgart und Julia Gietmann, Leiterin des Asienreferats der Caritas International.

Sahel Zone – 19.12.

Matthias Hoffmann (Historiker& Orientalist, Medienwissenschaftler)

Arnold Schölzel (ehem. Chef)

Volker Gerdesmeier (Leiter Afrikareferat Carital International)

Konrad Seigfried (Vorsitzender Förderkreis Burkina Faso e.V.)

Barthélemy Sawadogo (Programmdirektor NGO AZND) – digital zugeschaltet

Am 19. Dezember wird die Lage in der Sahel Zone dargestellt. Beginnen wird dieser Tag mit Barthélemy Savadogo, Programmdirektor der NGO AZND aus Burkina Faso, der über die Sicherheitspolitische Lage in Burkina Faso berichtet. Konrad Seigfried, ehem. Bürgermeister Ludwigsburg und Vorsitzender des Förderkreis Burkina Faso e.V. informiert über die Zusammenarbeit mit dem Partnerstädten Montbéliard und Kongoussi. Darauffolgend referiert Arnold Schölzel, Journalist und ehem. Chefredakteur der Tageszeitung „junge Welt“, zu Thomas Sankara, dem ehemaligen Präsidenten von Burkina Faso. Anschließend beschreibt Mathias Hoffman die Lage in Mali. Zum Abschluss erzählt Volker Gerdesmeier, Leiter des Afrikareferat Caritas International, über die Arbeit der Caritas International am Tschadsee.

Ukraine – 20.12.

Matthias Hoffmann (Historiker& Orientalist, Medienwissenschaftler)

Jo Angerer (Journalist)

Joachim Schlecht (Asylpfarrer)

Elisa Söll (Netzwerk Pro Sinti und Roma)

Der 20. Dezember geht auf die Konflikte in der Ukraine und die vergessenen Aspekte und Personengruppen ein. Einleiten wird den Tag Mathias Hofmann mit einem Vortrag zur Geschichte der Ukraine. Hiernach stellt Jo Angerer, Fernsehjournalist, Korrespondent, sein Buch „Wenn Widerstand weiblich ist“ vor. Abgerundet wird dieser Tag durch eine Podiumsdiskussion. Teilnehmen werden Joachim Schlecht, Asylpfarrer, und geflüchtete BIPoC aus der Ukraine, die über ihre Fluchterfahrung erzählen. Zudem hat das Netzwerk Pro Sinti und Roma mit Elisa Söll zugesagt, die über die Lage dieser schildert.

Moderation

Dennis Rickert, Programmplaner der Thementage

Matthieu Cuisnier, Bildungsreferent der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg

Edgar Lichtner, Geschäftsführer der Scala Kultur Live gGmbH

Die Veranstaltungsreihe wird von Scala, in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, organisiert und veranstaltet.