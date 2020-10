Don´t glüh and drive

Wer bei winterlichen Temperaturen Lust auf einen schönen Abend mit Kulturangebot hat und trotzdem den Flair von Weihnachtsmarkt und Glühwein, nicht missen will, ist im November und Dezember im Cairo genau richtig.

Bei schön beleuchtetem Innenhof mit Lichterketten und Kerzenschein, verschiedenen warmen Getränken (wie z.B. Glühwein oder Heißer Schokolade) sowie Kuchen, Plätzchen, Waffeln, Eintöpfe oder was sonst noch so in die Kategorie winterlich fällt, öffnen wir im 2 Wochen Rhythmus immer Donnerstags den Innenhof für euch. Das ganze findet immer mit einem kleinen Rahmenprogramm in Form von lokalen DJ Sets oder Künstler*innen / Songwriter*innen, kreativen Angeboten wie Karten basteln, Kerzen ziehen etc. ergänzt werden ... Alles ist denkbar!

Termine: jeden zweiten Donnerstag am 05.11, 19.11, 03.12 und 17.12.20 von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(Dies sind immer Wochen in denen keine Vokü stattfindet.)