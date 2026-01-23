don’t judge – 100 Jahre Blues

Die Entwicklung des Blues, die Verschmelzung von afrikanischen Tonleitern und europäischen Harmonien, ist ein spannendes Kapitel der moderneren Musikgeschichte.

Denn der Blues ist Wegbereiter und Grundlage aller moderner Musik, die wir heute kennen. Die Band „don’t judge“ mit Fred Osen (Gitarre), Moni Roe (Gitarre, Gesang, Ukulele, Djembe), Chris Wolf (Kontrabass) und Thomas Otto (Gitarre, Gesang, Ukulele, Bluesharp, Cigarbox) feiert diese mehr als hundertjährige Tradition des Blues und des Ragtime. Sie interpretiert mit den wichtigsten Instrumenten der Anfangszeit des Blues die Klassiker und verschüttete Perlen aus dieser Zeit: von swingend-relaxed bis ganz schön rockig im Delta-Acoustic-Sound.

Die Band spielt Titel wie „That Thing called Love“, „Nobody knows you“, „Hoochie Coochie Man“ und Songs von Blind Boy Fuller, Robert Johnson, Harlem Hamfats, Willie Dixon, Muddy Waters, Jimmy Reed, Robert Cray, ZZ Top und vielen anderen. Darüber hinaus werden die dazugehörigen musikalischen und historischen Hintergründe beleuchtet.