Don Braden Quartett

Der US-amerikanische Saxophonist Don Braden zählt zu den weltweit führenden Stimmen des zeitgenössischen Jazz. Bekannt für seinen kraftvollen Sound und seine stilistische Vielseitigkeit, arbeitete er im Laufe seiner Karriere u. a. mit Betty Carter, Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Tony Williams und Roy Haynes zusammen. Joris Teepe am Kontrabass stammt aus Amsterdam und gehört zu den renommiertesten Jazzbassisten Europas. Nach vielen Jahren in New York, wo er mit Künstlern wie Benny Golson, Randy Brecker, Rashied Ali und Billy Hart zusammenarbeitete, ist er heute international als Bandleader tätig – geschätzt für seine starke musikalische Persönlichkeit und seinen tiefen Groove. Mit Don Braden verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit: Gemeinsam haben sie 21 Alben aufgenommen und veröffentlicht. Vervollständigt wird das Quartett durch den Kehler Pianisten Stefan Sirbu und den in den Niederlanden ansässigen US-amerikanischen Schlagzeuger Steve Altenberg. Don Braden (sax, flute) Joris Teepe (d-bass) Stefan Sirbu (p) Steve Altenberg (dr)