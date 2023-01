In der zweiten Ausgabe von Generation.Konflikt soll die Angst zur Protagonistin werden. In Angst essen Seele auf? wollen wir über Ängste und Sorgen – sowie den Umgang mit ihnen – in Zeiten von Corona, dem Angriffskrieg auf die Ukraine, Klimawandel und steigenden Lebenshaltungskosten sprechen.Was ist so furchteinflößend an Menschen, die sich auf Straßen festkleben? Kann man sich am Binnen-I die Zunge verbrennen und kümmert sich noch irgendwer um die Alten oder regelt das der Markt? Was macht uns Angst? In welchen Lebensphasen sind wir besonders ängstlich und wie können wir Angst in Stärke verwandeln? Wer macht Geschäfte mit der Angst – und wer sucht die Konfrontation mit ihr? Darüber wollen wir mit jüngeren und älteren Expert:innen aus dem Leben – sprich Ihnen – diskutieren. Stellvertretend werden auf dem Podium u.a. der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer sowie Dennis Landgraf, Aktivist der Stuttgarter Fridays for Future-Bewegung debattieren.