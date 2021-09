Im Zeitalter von Feminismus und #MeToo hat der notorische Frauenheld keine Chance mehr – sollte man meinen. Warum fasziniert der Mythos des Don Juan aber auch noch in unserer Zeit der Gleichberechtigung? Der spanische Edelmann, dessen Sage älter ist als die von Doktor Faust, war in zahllosen Reinkarnationen auf der Bühne zu sehen, jetzt kehrt er als Tänzer zurück: Choreograf Johan Inger, der vor vier Jahren mit seiner »Carmen« im Forum am Schlosspark und international begeisterte, stellt der Femme fatale nun den Verführer gegenüber. Don Juan lebt von der Eroberung. Sobald er triumphiert hat, geht er wieder auf die Jagd, stets begleitet von seinem leidgeprüften, spottenden Diener. Verpflichtung oder Moral gibt es für den Liebessüchtigen nicht. Er verführt um des Verführens willen, bis ihn am Ende der »Steinerne Gast« in die Hölle schickt.

Wer würde heute über Don Juan urteilen, fragt sich Johan Inger: die Gesellschaft, die sozialen Medien oder gar der Verführer selbst in seinem letzten Atemzug? Seinen Helden sieht Inger als einen Abhängigen, der nicht nur die Sinnlichkeit, sondern vor allem den Sinn sucht. Der schwedische Choreograf, geprägt vom Nederlands Dans Theater und Cullberg Ballett, arbeitet mit dem gleichen Team wie bei »Carmen«. Musikalisch wie optisch verbindet sein Stück die Historie mit der Moderne. Aterballetto garantiert mit seinen herausragenden Interpreten intensiven, sinnlichen Tanz. Uraufgeführt 2020, kommt die Produktion als deutsche Erstaufführung nach Ludwigsburg.