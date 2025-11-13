Der Mythos vom skrupellosen Verführer und Lebemann Don Juan hat auch den großen französischen Komödiendichter Molière (1622–1673) inspiriert.

Das Münchner Ensemble Persona hat aus dessen Stück jetzt einen mitreißenden und höchst unterhaltsamen Theaterabend geschaffen. Für besondere Momente sorgen dabei nicht zuletzt die feurigen Tango-Sequenzen des Don-Juan-Darstellers und ausgebildeten Tänzers David Tobias Schneider und seiner Partnerinnen, die live am Akkordeon begleitet werden.