Upflamör auf der Schwäbischen Alb, fünfzig Minuten von Tübingen entfernt. Man nennt es auch das Gallische Dorf des Südens. Blühende Wiesen und Natur pur. Doch das Idyll ist bedroht, denn die Zukunftsperspektiven sind düster. Als der verzweifelte Bürgermeister Hilfe holt, scheinen sich die Schwierigkeiten in Nullkommanichts in Luft aufzulösen, denn ein äußerst smarter Investor tut alles, um das Dorf zu retten. Die Planungen zur Dorfentwicklung sprengen allerdings alle vorstellbaren Dimensionen. Upflamör soll das Kitzbühel der Alb werden. Ab diesem Moment überschlagen sich die Ereignisse und die Gallier der Alb beschließen, die weltfremden Pläne des Business-Zombies zu verhindern. Der Kampf um das Dorf beginnt.

Die Realsatire „Jeder hat eine Schanze verdient!“ wird in Zusammenarbeit des LTT und des Theaters in den Bergen realisiert. Es spielen SchauspielerInnen des LTT zusammen mit Einwohnerinnen und Einwohnern des Dorfes Upflamör. Ein stillgelegter Skilift im Dorf bildet dabei u.a. den Spielort. Tatsächliche und historische Pläne um eine Skisprung-Schanze sind die Grundlage zu dieser, mit schwarzem Humor gespickten Geschichte rund um die Absurditäten des Kapitalismus.

Die Aufführungen finden Open Air statt, gespielt wird bei (fast) jedem Wetter. Regenfeste Kleidung und feste Schuhe werden empfohlen. Da das Publikum zu Fuß von Spielort zu Spielort geht und nicht alle Wege befestigt sind, ist die Veranstaltung leider nicht vollständig barrierefrei. Bei Fragen hierzu melden Sie sich gerne unter info@landestheater-tuebingen.de.

Das Stück ist für Kinder geeignet!

Es gibt eine Bewirtung vor Ort (Speisen & Getränke). Am 5. Oktober bieten wir eine Busfahrt vom LTT zur Vorstellung nach Upflamör und wieder zurück an. Abfahrt in Tübingen ist um 10:30 Uhr. Kombitickets können Sie im Onlineshop, an der LTT-Theaterkasse und an unseren Vorverkaufsstellen erwerben.