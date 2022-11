Wo immer sie singen, feiert sie das begeisterte Publikum mit stehenden Ovationen.

Im unnachahmlichen Zusammenwirken ihrer kraftvollen, herrlich timbrierten Stimmen entfaltet der Don Kosaken Chor Serge Jaroff® Leitung: Wanja Hlibka den ganzen Zauber der russischen Musik. Alle Mitglieder des Ensembles stammen aus großen russischen Opernhäusern und verfügen über akademische Stimmbildung. Herr Hlibka sang als Jüngster über 12 Jahre im Original Don Kosaken Chor und ist legitimer Nachfolger von Serge Jaroff.

Seit 2001 führt Wanja Hlibka den rechtlich geschützten Namen DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF® Leitung: WANJA HLIBKA.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregelungen des Landes Baden-Württemberg (aktuell vierstufiges Warnsystem je nach Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung!) sowie das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Kurverwaltung für den Kursaal.

***Bereits erworbene Eintrittskarten für die Termine 8.10.20, 14.05.21 und 6.12.21 behalten ihre Gültigkeit oder können innerhalb der nächsten drei Monate an denjenigen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden. Kunden, die ihre Tickets online oder über die Reservix-Tickethotline gekauft haben, werden gebeten, sich für die Rückabwicklung an den GästeService im Haus des Gastes im Kurpark zu wenden (Telefon: 07931/965225, E-Mail: ticket@kurbadmergentheim.de).***