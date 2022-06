Don Quichotte von dr Alb ra

Ein schwäbisches Freilichtspiel für Menschen jeden Alters Fasziniert von Rittergeschichten aus längst vergangenen Zeiten geht ein unerschütterlicher Traumtänzer im Lautertal auf Abenteuersuche. Besessen von dem Glauben, selbst ein edler Ritter zu sein, stürzt er sich von einer wahnwitzigen Heldengeschichte in die nächste und versetzt mit sprühender Fantasie und unbeirrbarem Tatendrang das ganze Ländle in Staunen. Eine Uraufführung, frei nach Cervantes, geschrieben von marks&schleker. Gespielt wird in Mundart mit leidenschaftlichen Amateuren und motivierten Profis. Die Freude an Sprache, Dialekt und Sprachwitz springt auch auf Zuschauer über, die selbst wenig schwäbisch sprechen Kartenvorverkauf siehe: www.naturtheater-hayingen.de KVV Tel. 07386/286