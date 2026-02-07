Don Quijote – Sommertheater

Das Theaterstück zum gleichnamigen Roman Don Quijote von Miguel de Cervantes ist Weltliteratur, die auf herzliche, witzige und teils tragische Art und Weise von einem Mann berichtet, der die Realität aus den Augen verliert und sich in die Fiktion flüchtet.

Begleitet von seinem treuen Freund und Diener Sancho zieht der titelgebende Protagonist aus, um Heldentaten zu bestreiten und die Welt besser zu machen. Dabei scheitert er häufig nicht nur an sich selbst, sondern auch an einer harten und kalten Realität, die zu verändern sich anfühlt wie der sprichwörtliche Kampf gegen Windmühlen. Don Quijote ist komisch, episch und stellt die Frage: Wer braucht in unserer Zeit noch fahrende Ritter?

Wer also Ritter braucht, wofür es sich zu Kämpfen lohnt und was Realität eigentlich ausmacht, erzählt das Sommer-Theaterstück in einer Besetzung, die so fantastisch ist wie die Abenteuer der Ritter de la Mancha.

Im Sommer-Theaterstück Don Quijote kommen mit dem Stadtensemble und dem Theaterensemble alle Generationen auf der Bühne zusammen, gleichzeitig vereint sich die geballte Spielfreude der Stadt in einem Stück um Gutmütigkeit, Naivität und Realität.